Россияне повесили плакаты Победы в разрушенном Бахмуте

Разрушенный Бахмут. Фото: Денис Казанский

В полностью разрушенном Бахмуте российские военные развесили плакаты в честь 80-летия Победы на уцелевших рекламных щитах и разрисовали фонарные столбы российскими флагами.



Эти фонари больше не работают, а сам город давно покинут жителями. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.



«Абсолютный сюрреализм. Как в рассказе "Будет ласковый дождь". Только вместо роботов в мертвом городе ходят зомби и вешают плакаты для людей, которых больше нет, которых они сами убили…», — написал он.



Напомним, 20 мая 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном захвате Бахмута российскими войсками.











