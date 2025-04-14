Главное за день: РФ частично захватила Ямполовку. В Сумах снова взрывы

Политика



Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus, которые могут понадобиться ВСУ для уничтожения сухопутных связей между Россией и аннексированным Крымом.



Президент США Дональд Трамп назвал российский ракетный удар по Сумам, в результате которого погибли 34 мирных жителя, «ошибкой».



Общество



На оккупированной части Херсонской области медсестер и врачей просят доносить на «нелояльных» пациентов. По данным активистов сопротивления «Жовта Стрічка», представители военной комендатуры проводят беседы с медперсоналом в поликлиниках.



В 2025 году около 4500 детей, которые остались на оккупированной Луганщине, будут вывозить на территорию России для проведения пропагандистских мероприятий. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. По его словам, россияне назвали это «программой просветительских маршрутов».



Боевые действия



Ночью Одесскую область атаковали российские дроны, ранены семь человек. Повреждены гражданская инфраструктура, СТО, автомобили и медицинское учреждение. Авиация РФ фугасной авиабомбой ударила по Родинскому: повреждены более 20 домов, возник пожар. Четыре человека погибли из-за российского обстрела на Харьковщине.



После обстрела Сум днем ​​пострадал один человек. К вечеру российские военные нанесли еще один удар по окрестностям Сумской городской общины. Предварительно люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.



По данным аналитиков проекта DeepState, часть Ямполовки Донецкой области перешла под контроль российских сил и оказалась в так называемой «серой зоне». Сейчас бойцы Сил обороны продолжают наносить удары по противнику, который пытается закрепиться и занять село полностью.



Неизвестные подорвали электроподстанцию в российском Оренбурге — из-за пожара часть жителей осталась без света. Взрыв в районе Сакмарской ТЭЦ произошел около 5 утра 13 апреля.



Украинская армия нанесла ракетный удар по передовому пункту управления войск 30-го мотострелкового полка ВС РФ в селе Гуево Курской области. Погибли семь российских оккупантов – заместитель командира полка, командир взвода связи, пять военнослужащих разведывательной роты, еще четыре – получили ранения. Среди раненых – командир полка, полковник Шипицин.