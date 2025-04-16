Экс-чиновник Офиса президента получил 100 тыс. долларов за влияние на АМКУ

Бывшему замглавы Офиса президента Андрею Смирнову сообщили о новом подозрении — взятка $100 тысяч и отмывание средств. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о новом подозрении бывшему государственному служащему. Речь идёт о получении неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов и легализации незаконно полученных средств.



По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год чиновник легализовал средства преступного происхождения, вложив почти 6,5 млн гривен в строительство частных домов на побережье Одесской области. Формально недвижимость принадлежала обществу, на которое позже была переоформлена на доверенное лицо.

Кроме того, в 2022 году Смирнов, по версии следствия, принял предложение от владельца строительной компании повлиять на решение Антимонопольного комитета Украины — с целью отменить результаты тендера в пользу этой фирмы. За содействие он получил обещание на услуги по строительству дома стоимостью 100 тысяч долларов, на что согласился и выполнил обязательства, используя служебное положение.

САП инкриминирует бывшему замглавы ОП получение неправомерной выгоды, отмывание преступных доходов и злоупотребление властью (ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 и ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 УК Украины). Владельцу компании, в свою очередь, сообщено о подозрении по ст. 369 УК Украины (предложение неправомерной выгоды).

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются возможные соучастники.