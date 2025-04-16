Су-27 ВСУ ударил по понтонной переправе в Курской области

Су-27 разбомбил понтонные переправы на Курщине. Фото: кадр из видео

Экипаж украинского Су-27 уничтожил понтонную переправу в Курской области с помощью лёгкой высокоточной крылатой бомбы GBU-39. Об этом сообщили бойцы ВС ВСУ в блоге «Соняшник».



По их данным, в ходе этой операции были уничтожены сразу две переправы, расположенные неподалёку друг от друга на одном и том же водоёме.



«Вообще в этой миссии экипаж уничтожил сразу две понтонные переправы (другая — буквально в паре километров рядом на этой же калабане), а ещё после насыпал "Хаймарс"», — говорится в сообщении.



Детали нанесённых повреждений уточняются.

Напомним, 19 февраля 2025 года авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов и ДРГ в Курской области.