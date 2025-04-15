Главное за день: Удары по Украине из «Москва-Сити». В США видят возможность сделки с Путиным

Политика



Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что видит возможность мирной сделки с Путиным, а США и Россия могут перестроить отношения через «коммерческие возможности». Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.



США сорвали совместное заявление «Большой семерки» (G7), которое должно было осудить ракетный удар по Сумам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дипломатической перепиской.



Общество



В оккупированном Донецке военнослужащий 120-й артиллерийской бригады ВС РФ Александр Деев в состоянии тяжелого алкогольного опьянения открыл огонь по четырем военнослужащим этой же бригады. Деев с места происшествия скрылся. Однако позднее во время задержания военной комендатурой он получил огнестрельное ранение шеи.



Официальное кремлевское агентство «РИА Новости» показало, как операторы управляют ударными дронами прямо из офиса в деловом центре «Москва-Сити». Сюжет посвящен новой системе управления БпЛА под названием «Орбита». По информации из сюжета, один из операторов, находясь в «Москва-Сити», управлял дроном, который нанес удар по Часовому Яру.



Боевые действия



Войска России ударили по Лиману, ранены один человек, повреждено хозяйственное сооружение, возник пожар. В ходе атаки шестью ударными беспилотниками в Славянске пострадал один человек. Еще один человек пострадал в результате артиллерийского обстрела Константиновки.



В Донецке погибли двое российских военных. Тела двух оккупантов нашли на открытой местности на окраине города в районе улицы Бирюзова. Они погибли, пытаясь запустить беспилотник со взрывчаткой. Произошел взрыв. Среди гражданских пострадавших нет.



Силы обороны Украины атаковали пункт дислокации 448-й ракетной бригады ВС РФ, которая ударила по Сумам. Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.



Минимум пять домов повреждены в результате массовой атаки БПЛА в Курске, один человек погиб, еще девять ранены. Отмечается, что на Заводской улице в жилом доме после попадания дрона повреждены 8 и 9 этаж.