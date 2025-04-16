На оккупированной Донетчине Пушилин перевел «Воду Донбасса» под оперативное управление «Донбасстеплоэнерго»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, отвечая на вопрос жительницы Донецка о ситуации с водой, напомнил о причинах нехватки водных ресурсов — блокаде канала Северский Донец — Донбасс, «традиционно снабжавшего водой регион, недостаточных собственных ресурсах и изношенных с советских времен коммуникациях».

Об этом сегодня сообщает оккупационное издание «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Пушилин подчеркнул, что это не снимает ответственности ни с него, ни с чиновников.

Отмечается, что недавняя ситуация с отключением Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции показала, что руководство «Воды Донбасса» со своими задачами не справляется. Поэтому Пушилин сообщил о принятом решении перевести «Воду Донбасса» под оперативное управление предприятия «Донбасстеплоэнерго» с назначением ответственным за координацию работы его руководителя Сергея Полхова.

«Нужно применять имеющиеся эффективные инструменты, включая единую диспетчеризацию и перераспределение ресурсов», — объяснил свое решение Пушилин.