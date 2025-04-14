В Россию из оккупированной Луганской области вывезут тысячи детей для пропаганды – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В 2025 году около 4500 детей, которые остались на оккупированной Луганщине, будут вывозить на территорию России для проведения пропагандистских мероприятий. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, россияне назвали это «программой просветительских маршрутов».



«Мальчики и девочки из Северскодонецка, Кременной, Лисичанска, Троицкого, Рубежного, Сватово, Станицы Луганской и Хрустального вошли в шесть групп, которые сформировали первую смену», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что на Луганщине оккупанты закрыли на въезд прифронтовое Сватово.