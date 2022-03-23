«Это уничтожение украинства как такового». Как войска России разрушают культурные объекты в Украине

Повреждение исторического здания облгосадминистрации в Харькове. Фото: culturecrimes.mkip.gov.ua

Когда боевики «Исламского государства» уничтожили в Сирии древнюю Пальмиру, россияне назвали это актом терроризма. За месяц войны оккупанты повредили десятки культурных и религиозных объектов в Украине. В России об этом не говорят, ведь сложно объяснить, почему ракеты летят на церкви и музеи.



Минкульт собирает данные о разрушениях для Гаагского суда



Министерство культуры и информации создало платформу, на которой фиксирует все разрушенные объекты. Любой, у кого есть данные о пострадавших памятниках, может добавить их на сайт. Потом сведения верифицируют. Подтвержденные факты добавят к материалам, которые впоследствии передадут Международному уголовному суду в Гааге.



Сейчас на сайте уже более 50-ти объектов из Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. К сожалению, список постоянно пополняется. Самые многочисленные разрушения в Донецкой и Харьковской областях. Это музеи, памятники, театры, церкви, архитектурные объекты. Некоторые разбиты частично, от некоторых, как от Драматического театра в Мариуполе, не осталось практически ничего.

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«На сегодняшний день в этой базе зафиксирована и проверена информация относительно около 60 объектов. База пополняется. После проверки данных Министерство культуры обнародует информацию. Мы проверяем по доступным реестрам, являются ли эти объекты достопримечательностями, имеют ли статус памятника местного значения, национального значения. Эта база является основой, чтобы в будущем определить масштабы разрушений и зафиксировать как можно больше информации для анализа», — говорит заместительница министра культуры и информации Екатерина Чуева.



Платформа очень проста в использовании, добавить на нее информацию несложно.



«Это уничтожение украинства как такового»



Драмтеатр и Школа искусств в Мариуполе в дни войны из культурных объектов превратились в укрытия. Они стали местами, где люди прятались от обстрелов. Российские войска сбросили бомбы туда целенаправленно, зная и о том, что находится в этих помещениях, и о том, что там укрывались местные. Искусствоведка и лекторка Диана Клочко называет планомерное уничтожение культурной инфраструктуры в Украине терроризмом.



«Это целенаправленное разрушение, издевательское, террористическое. Им наплевать на все украинское, в конце концов, как и на российское или «советское». Это уничтожение украинства как такового», — считает она.



Действительно, среди разрушенных объектов есть и памятники советской эпохи. Среди них — монумент «Атака» недалеко от Изюма. Посвященный, кстати, жертвам Второй мировой войны, которых якобы так чтят в России. РФ с такой ярой силой хочет уничтожить Украину, что даже наступает на горло собственным скрепам. Среди них не только героизация победы над Германией, но и православие.



Когда в 2014 году боевики превратили культурный центр «Изоляция» в Донецке в пыточные, под этим был некий подтекст. Военная доктрина «ДНР» основана, в том числе, якобы и на религиозной составляющей или чистом православии, в которое современное искусство не вписывается. Наоборот, оно вызывает неприязнь, даже ненависть из-за излишней свободы выражения и телесности. Если учитывать, что российские войска делят культуру на правильную и неправильную, то абсолютно неясен запуск ракет, например, на Свято-Успенскую лавру в Святогорске, которая, к тому же, подчинена Московскому патриархату. Каждая такая бомбардировка, как звено цепи, доказывает, что ни о каком «освобождении» речь не идет. Цель россиян — стертые города, уничтоженная культура.



«Вокзал в Ахтырке пережил Вторую мировую войну, но не пережил 2022 год»



Некоторые объекты пережили Вторую Мировую войну. Через 77 лет их уничтожили российские войска. К таким относят вокзал в Ахтырке Сумской области. Де-юре он не был памятником, но имел историческую ценность. Теперь здание почти полностью разрушено.



В старинном Чернигове пострадали Ильинская церковь, построенная в 11-12 веках, фасады Елецкого Успенского монастыря 12-19 веков, Музей украинских древностей 1902 года, который насчитывает 160 тысяч экспонатов и более 20 тысяч книг. В результате ракетного удара частично разрушен монумент 20 века – бывший кинотеатр имени Щорса.



Практически уничтожен центр Харькова. Здесь пострадало здание университета, датированное 1925 годом, Успенский собор 18 века с одной из самых высоких в Украине колоколен. Многие объекты на площади Свободы теперь под угрозой обвала из-за повреждения перекрытий. Среди них памятники советского конструктивизма и сталинского ампира.



Центральная площадь Харькова подверглась ракетному удару. Фото: ГСЧС

Наиболее кричащими случаями в Минкульте называют повреждение здания Усадьбы Попова 1864 года — целого дворцово-паркового комплекса. Это музей-заповедник в Васильевке Запорожской области, в который как раз в феврале привезли австрийский бронзовый рояль 19 века. По предварительным данным, усадьбу жестоко разграбили, а что не смогли вынести, разбили.



Усадьба Попова 1864 года в запорожской области. Фото: culturecrimes.mkip.gov.ua



Также 7 марта в результате обстрела полностью сгорела деревянная Георгиевская церковь 1873 года в селе Заворичи Киевской области. Остается неизвестной судьба уникальной коллекции работ украинской художницы-примитивистки Марии Примаченко, которые находились в Иванкове. После удара по музею в СМИ появилась информация, что местные жители спасли произведения Примаченко, но официальные источники это не подтверждают.



«Мы не знаем масштабы в Мариуполе, Ахтырке. Знаем только примерно, как пострадал исторический центр Харькова. У нас лишь приблизительные представления о масштабах разрушения памятников и других объектов культурного наследия. Поскольку боевые действия продолжаются и ряд исторических городов на сегодняшний день в осаде, а некоторые оккупированы. Несколько дней назад потеряли связь с мариупольской общиной и не знаем, каков масштаб разрушений», — рассказывает Екатерина Чуева.



«Все придется отстраивать заново»



В Минкульте уже сейчас обсуждают планы по восстановлению. Например, отстроить Драматический театр в Мариуполе поможет Италия.



«Совместными усилиями наших министерств в Украине и Италии будем отстраивать Мариупольский Драмтеатр сразу после победы Украины над российскими оккупантами. Обсудили возможность привлечения опыта Италии в сохранении культурного наследия и учета культурных ценностей», — написал в соцсетях министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.



Замминистра Екатерина Чуева подчеркивает, что Украина уже получила беспрецедентную поддержку от ряда международных организаций, среди которых ЮНЕСКО и Международный совет музеев.



Взрывной волной повреждены фасады и окна памятника архитектуры — здания Харьковского художественного музея 1912 года. Фото: culturecrimes.mkip.gov.ua

«С ЮНЕСКО мы работаем как над предоставлением финансовой помощи, так и над определенными решениями, которые касаются маркировки объектов культурного наследия эмблемой Голубого Щита (Международный комитет Голубого Щита – неправительственная организация для защиты культурного наследия в случае вооруженных конфликтов и стихийных бедствий — ред.). Если происходит разрушение промаркированных объектов, это является прямым свидетельством военного преступления против культурного наследия», — говорит она.



Учитывая, что ракетным ударам подвергается вся Украина, музейные коллекции вывозят и прячут в укрытия. Например, эвакуацией занимается организация «Асортиментна кімната», фонд «Музей скорой помощи». Но невозможно перевезти Андреевскую церковь из Киева, Спасо-Преображенский собор и Пятницкую церковь из Чернигова и еще десятки жемчужин украинской культуры. Поэтому в самом ЮНЕСКО обеспокоены судьбой Софийского собора в Киеве, исторического центра Львова, древнего Херсонеса. Кстати, российские войска уже анонсировали ракетный удар по Софие Киевской.



По словам Екатерины Чуевой, оценить ущерб и масштабы разрушений, пока идут боевые действия, невозможно, поскольку список поврежденных объектов растет. Россия является участником Гаагской конвенции, так что обязана защищать культурные ценности даже во время войны, но РФ игнорирует все международные институции.



Чтобы разрушенные культурные объекты снова ожили, необходимы годы и масштабные проекты. Искусствоведка Диана Клочко считает, что после окончания войны нужно отстраивать целые города, как, например, Дрезден после 1945 года.



«Мне сложно ранжировать разрушения. То, что я видела в сети, в основном, здания 20 века, или конца 19-го, Харьков и Чернигов. Мариуполь, кажется, разрушен полностью, там невозможно что-то восстановить, так же с Ирпенем, Бучей, Гостомелем. Список настолько огромен, что становится страшно. Как и Донецк с Луганском. В конце концов, все это придется планировать заново. Подобно центру Крещатика – новые урбанистические решения на проектной основе», — говорит Диана Клочко.



И все же опыт Второй Мировой войны показал, что отстроить разрушенные до основания объекты реально. Для этого нужно время, финансы и победа в войне.