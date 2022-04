У меня украли технику во время войны: Можно ли вернуть или заблокировать девайс?

Российские военные отличились мародерством в Украине. Фото: Anadolu Agency

За более чем два месяца войны в Украине российские войска, которые сами себя называют «второй армией мира» показали, что они хороши в большинстве случаев в мародерстве. На оккупированных территория солдаты РФ с большим рвением «освобождали» дома и квартиры украинцев от техники: телевизоров, стиральных машин, пылесосов, микроволновок и в некоторых случаях даже унитазов. Что делать если русские военные у вас забрали технику из дома или на блокпосте — читайте в материале «Новостей Донбасса».



Куда обращаться, если украли технику во время войны?

С начала войны России против Украины в Национальной полиции зарегистрировали более 5 тысяч заявлений о краже имущества, как российскими военными, так и местными мародерами. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Правоохранители призывают граждан лично приходить и оставлять заявления о краже. Ведь такой метод более эффективен, чем по телефону или чат-ботах.



«Нужно идти и писать заявление в полицию. Всю информацию собирают полицейские подразделения по всему государству. Если украли, например, телевизор и у человека есть документы, то их нужно отнести в полицию. Если отобрали телефон и есть коробка, IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования — Ред.) или чек, то нужно нести эти документы. Это нужно потому что, возможно, в будущем государство может сделать механизмы по компенсации за имущество» — сказала НД пресс-секретарь управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик. Также она подчеркнула, что если документов не осталось, то такие заявление о краже также принимают в полиции.

Что делать, если отобрали телефон?

Российские военные очень часто отбирают телефоны у украинцев как на оккупированных территориях, так и на блокпостах. Их могут использовать для связи или для распространения неправдивой информации в целях пропаганды. Если у вас отобрали телефон с SIM-картой и есть возможность сообщить об этом своему мобильному оператору, то можно позвонить для блокировки номера в контакт центр:

Vodafone - 111 или 0 800 400 111;

«Киевстар» - 466 или 0 800 300 466;

lifecell - 5433 или 0 800 20 5433.

Как защитить информацию на украденном гаджете?

После того как у вас отобрали телефон и вы находитесь в безопасном месте, необходимо подумать о безопасности вашей личной информации, которая находится на гаджете. В Департаменте киберполиции советуют позвонить в банк и заблокировать учетные записи банковских карт.



«Заблокируйте учетные записи: банковских учреждений, служебные электронные кабинеты и почту. Поменяйте пароли на сайтах, которые открывались на утерянных устройствах» — сообщила НД старший инспектор по особым поручениям Департамента киберполиции Национальной полиции Кристина Мандибура.

К сожалению, эксперты по кибербезопасности говорят о том, что только в 10% случаев кражи оккупантами телефонов, ноутбуков или планшетов, устройство можно вернуть или найти. Но при этом, если вы помните все пароли и логины к соцсетям, которые были у вас на телефонах, то есть возможность защитить информацию от российских «освободителей».



«Зайти в соцсети с другого устройства, которое есть при себе, или же попросить у того кто рядом. Дальше перейти в настройки аккаунта. Там есть пункт "активные сессии" или устройства и удалить те устройства, которые отобрали. И если отобранное устройства включат, то тот, кто отобрал его не сможет воспользоваться этими соцсетями. Так, как будет просить пароль » — рассказал НД специалист по безопасности «Лаборатории цифровой безопасности» Максим Луночкин. Также он добавил, что необходимо поменять пароли и «привязать» свои профили в соцсетях к другому номеру телефона.

Как можно отследить гаджет?

Хоть по словам экспертов шансы найти гаджет или заблокировать его на расстоянии малы, но все же можно попытаться это сделать. Так, если у вас отобрали телефон или планшет с операционной системой Android, вы сможете найти гаджет с помощью сервиса Find My Device от Google. В то же время с помощью сервиса можно заблокировать или удалить с устройства все данные. Чтобы воспользоваться Find My Device необходимо синхронизировать смартфон с аккаунтом Google, активировать службу геолокации и подключить гаджет к интернету. После выполненных действий можно будет заблокировать телефон или удалить с него всю информацию.



Смартфон от Apple можно отследить и заблокировать с помощью службы Find My iPhone, позволяющей удаленно управлять устройством с операционной системой IOS. Важно понимать, что эти действия возможны при условии, что ваш гаджет будет включен.



Также заблокировать можно smart-технику или устройства которые подключаются к интернету. Для этого необходимо логин и пароль, с которым вы сможете обратится в службу поддержку фирмы изготовителя. Так, например, компания Samsung в прошлом году ввела новую функцию на своих smart-телевизорах и теперь их можно удаленно отключать с помощью функции TV Block.



Сложнее ситуация с блокировкой игровых приставок. Например, в Sony Playstation или Xbox можно удаленно изменить пароль учетной записи, чтобы устройством не смогли воспользоваться мародеры. Однако полностью заблокировать украденную консоль, превратив ее в «орехокол», пока возможности нет. НД известны случаи, когда жители освобожденных городов обращались в службу поддержки Playstation по поводу украденных приставок. Там рекомендуют отправить заявление о краже во время войны на почту компании, указав по возможности, серийный номер устройства. Собранные заявления обещают передать в главный европейский офис Sony в Лондоне, где могут принять решения о «санкциях» в отношении украденных игровых консолей.