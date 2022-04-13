Сексуальное насилие: Бесчеловечные методы войны России против Украины. Что делать, если вы стали жертвой?

Если человек стал жертвой сексуального насилия, в этом нет его вины. Фото: Depositphotos

Русские «освободители» на оккупированных территориях Украины совершали и продолжают совершать сексуальное насилие в отношении украинских женщин, мужчин, подростков, пожилых людей и даже детей. Уже известно о десятках жертв. С каждым днем количество пострадавших от насилия растет. Правоохранительные органы уже начали ряд уголовных дел по фактам сексуального насилия в Донецкой, Киевской, Харьковской и Херсонской областях. Что делать если вы стали жертвой или свидетелем сексуального насилия во время войны и как помочь тем, кто пострадал — читайте в материале «Новостей Донбасса».



Что такое сексуальное насилие?

Применение физической силы для квалификации изнасилования на войне не обязательно. Ведь преступник, у которого есть оружие, может создать условия, при которых отказаться от сексуального контакта может быть опасным для жизни или здоровья. К сексуальному насилию во время военных действий относится:

принудительное раздевание;

требование ласкать самого себя;

угрозы сексуального характера;

любое принуждение сексуального характера;

угроза совершить сексуальное насилие относительно другого человека;

изнасилование у любых формах.

Что делать, если вы стали жертвой сексуального насилия?

Если вы стали жертвой сексуального насилия во время войны, помните о том, что вашей вины в этом нет. В первую очередь, найдите для себя безопасное место. И эмоциональная, и физическая боль могут быть невыносимы, но оставаться с этим наедине не стоит. По возможности, обратитесь за помощью к медикам и правоохранителям. Вы имеете право получить медицинскую, психологическую, социальную помощь и при этом не обязаны рассказывать обстоятельства. Важно, что если вы стали свидетелем насилия, то вы также — жертва преступления.



Как помочь человеку, который пострадал от сексуального насилия?

Если к вам обратилась жертва сексуального насилия, ваше поведение должно быть следующим:

помогите добраться этому человеку до безопасного места;

попробуйте объяснить ему, что в случившемся нет его вины;

поддержите жертву;

ни в коем случае не пытайтесь физически контактировать с человеком, пережившим насилие, без его согласия (объятия или другой физический контакт);

не расспрашивайте и не давайте оценок реакциям или мыслям человека;

предложите обратиться за профессиональной помощью, если человек не имеет сил, сделайте это за него, но только с согласия.

Что делать, если от сексуального насилия пострадал ребенок?

Если ребенок стал жертвой насилия или был свидетелем, то его нужно отвести в безопасное место и пообещать находиться рядом и защищать его. Если ребенок задает вопросы — отвечайте коротко. Не выходите за пределы вопроса. Обратитесь за профессиональной помощью (медицинской, психологической, правоохранительной). По возможности находитесь вместе с ребенком, не оставляйте его одного со специалистами, если он об этом не просит. Важно помнить, что расспросы или дача показаний ребенка, который стал свидетелем или жертвой насилия, может причинить ему психологический ущерб, поэтому такие разговоры можно проводить только после обследования соответствующим специалистом (психолог, психиатр).



Как можно зафиксировать преступление?

Если есть возможность зафиксировать преступление в полиции, то не меняйте одежду, не принимайте душ или ванну, не чистите зубы. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102 или в колл-центр полиции 0 800 500 20.



Также, можно обратится:

в Офис генерального прокурора Украины по номеру 096 755 02 40;

на национальную горячую линию по предотвращение домашнего насилия — 0 800 500 335;

в офис Уполномоченного по правам человека — 044 253 75 89, 0800 501 720;

Ассоциацию женщин-юристов «Юрфем» — 068 145 55 90;

в центр бесплатной правовой помощи — 0 800 213 103 или 068 61 73 016.

Можно написать в чат-боты или на почту правоохранительных органов и правозащитных организаций:

Медицинская помощь: куда обращаться и как можно помочь себе самостоятельно?

Если вы пострадали от сексуального насилия и есть возможность, обратитесь за медицинской помощью. Можно позвонить по номеру 103 или пойти в больницу к любому доктору. В противоположном случае можно воспользоваться инструкцией от правозащитной организации «Евромайдан SOS». Там собраны рекомендации по обработке травм половых органов, профилактике инфекций и нежелательной беременности от акушера-гинеколога высшей категории Натальи Лелюх.



Также важно позаботится и о своем психологическом здоровье. Вы можете обратиться к специалисту как в городе так и позвонить или написать:

позвонить по номеру 096 839 76 17 или написать в Telegram общественной организации «Форпост»;

на национальную горячую линию по предотвращение домашнего насилия — 0 800 500 335;

[email protected] ;

; 8 0800 500 335 проект «Розірви коло»;

[email protected] — психологическая помощь «Розкажи мені».

И помните, если вы стали свидетелем или жертвой сексуального насилия, в этом нет вашей вины.

