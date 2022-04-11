От разбитого окна до мины. Что делать с последствиями «русского мира», возвращаясь домой

При возвращении домой после военных действий нужна осторожность. Фото: Depositphotos

Украинцы стремятся домой. Все больше и больше жителей севера и северо-востока нашей страны решают вернуться домой, в освобожденные от российских захватчиков города. Впрочем, и местная власть, и военные просят граждан: не торопиться ехать домой и пока что оставаться в безопасных местах. Те же, кто все таки решил вернуться (или вовсе не уезжал), должны быть осторожными и не трогать подозрительные предметы. Как поступить, если нашли оставшиеся от российских военных «подарки» и куда обращаться, если пострадало жилье — читайте в материале «Новостей Донбасса».



Разминирование городов и сел займет много времени



Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в области до конца апреля планируют провести первый этап разминирования освобожденных населенных пунктов.



«До конца апреля мы планируем провести первые очереди разминирования городов, где живут, передвигаются и работают люди. Это мы не принимаем во внимание лесные массивы. Я думаю, в конце апреля мы сможем дать определенные рекомендации людям по возвращению», — сказал Павлюк в эфире национального телемарафона.



Тем временем, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям призывают украинцев на освобожденных территориях не ходить самостоятельно к своим домам, если здания на наличие опасных предметов еще не проверили военные.



Сотрудники ГСЧС очищают освобожденные населенные пункты от снарядов и мин. Фото пресс-службы ведомства

«ГСЧС Украины вместе с военными делают все, чтобы обследовать дома в освобожденных городах и селах. Но не возможно сделать все быстро. Поэтому, если люди все-таки вернулись в свою квартиру или дом, нужно быть предельно осторожным. Не трогать предметы, которые вызывают опасения. Если они увидят такой предмет, то необходимо оградить место находки, отойти от него, позвонить по номерам "101" или "102" и ждать правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя трогать или убирать их самостоятельно», — сказала НД спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.



Также спасатели просят не поднимать предметы из пластика, игрушки, сумки, чемоданы и мобильные телефоны на улице.



Оккупанты «освободили» многих украинцев от их жилья



Российские войска бомбят в Украине жилые дома, школы, больницы и вокзалы. Возвращаясь домой из укрытия после воздушной тревоги или приезжая на освобожденные территории, многие украинцы видят последствия «русского мира». Тем, чьи дома не пострадали от обстрелов критично, волонтеры предоставляют пленку, если нужно заделать окна, и брезент, если пострадала крыша. Тем же, кому возвращаться уже некуда, волонтеры помогают найти временный дом.

Город Бородянка после обстрелов. Фото: Антон Геращенко / Telegram

«У нас было 10 складов на Донбассе. Мы давали людям пленку и брезент. Но работающих сейчас осталось всего 6. За последний месяц-полтора мы завезли людям 30 фур материалов в Донецкую область. Потом у нас в Волновахе разбомбили склад. В Марьинке у нас склад работал, но сейчас там материалов нет. В Авдеевке немного материалов еще осталось. В Светлодарске тоже есть склад, но кроме стройматериалов мы там выдаем людям и гуманитарную помощь» — рассказал НД руководитель гуманитарной миссии «Проліска» Евгений Каплин.



Так же он добавил, что сейчас организация преимущественно занимается доставкой гуманитарной помощи и эвакуацией мирного населения в Донецкой области.



Что делать если дом или квартиру повредили или разрушили оккупанты?



В мобильном приложении «Дия» с начала апреля можно подавать заявку на компенсацию за разрушенный дом или квартиру. Этой услугой могут воспользоваться граждане Украины у которых с начала полномасштабной войны повредили:

частные дома

квартиры

прочие жилые помещения (при условии, что на эти помещения зарегистрировано отдельное право собственности, а не они находятся в составе дома)

Для того чтобы заявить о поврежденном имуществе, нужно обязательно обновить приложение. После этого в разделе «Услуги» появится строка «Поврежденное имущество», где и можно будет заполнить форму и отправить заявку.

Восстановление и защита жилья своими руками

Сейчас местные власти и волонтеры освобожденных городов по большей мере заняты доставкой гуманитарной помощи:

продукты

одежда

лекарства

предметы мелкого быта (подушки, одеяла).



«После того как наш город [Ирпень] освободили, мы собираем людей, которые готовы помочь нам физически, ищем технику. А также помогаем тем, кто вернулся в город и занимается ремонтом и восстановлением своих домов. Мы привозим еду», — рассказала НД депутат Ирпенского горсовета Оксана Нечитайло.



Если ваш дом или квартира незначительно пострадали во время военных действий и вам удалось добраться до дома, то можно укрепить окна и двери или закрыть разбитые стекла. Для этих целей подойдут пленка, покрывала или фанера.



Некоторые пользователи соцсетей советуют извлечь стеклопакет и зафиксировать пленку пластиковыми планками. Из инструментов понадобится только нож. Также, если это возможно, окно можно заклеить скотчем в несколько слоев или прибить одеяло.Если же найдете доски, то использовать можно и их. При возможности защитить можно и мебель.



Пример закрытия пленкой разбитого окна. Фото из соцсетей

Уничтожение «биологического оружия» в холодильнике



Если вы эвакуировались в первые дни войны и только сейчас добрались домой, стоит позаботится о продуктах, которые остались в квартире перед отъездом. Так как продолжительное время на большинстве оккупированных территорий не было света, то в холодильнике вас ожидает сюрприз с неприятным запахом. Испорченные продукты надо выкинуть, а холодильник помыть бытовой химией. Для этого подойдут:

специальные чистящие средства для холодильников (спреи, порошки или гели);

средство для мытья посуды;

стиральный порошок.

Если чистящих средств дома нет, то можно использовать соду или уксус. Некоторые хозяйки также советуют оставить немного соды в тарелке в холодильнике. Покидая квартиру, выключите из розеток все электроприборы и перекройте все вентили.

