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Над Львовщиной заметили самолёт ДРЛО Saab 340 ASC 890

21 апреля 2025, 16:23

Над Львовщиной заметили самолёт ДРЛО Saab 340 ASC 890

В небе над Львовом кружил самолёт ДРЛО Saab 340 В небе над Львовом кружил самолёт ДРЛО Saab 340

В небе над Львовской областью 21 апреля был замечен самолёт, что сразу вызвало обсуждение в украинских телеграм-каналах.

«Над Львовом уже три часа кругами летает гражданский самолёт под названием WELCOME», — говорилось в одном из сообщений.

Позже появилась дополнительная информация: по некоторым данным, в западных регионах Украины мог находиться самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) — ASC 890 на базе Saab 340.

Официальных комментариев от украинских военных или властей на момент публикации не поступало.

Напомним, «РБК-Украина» писал, что сроки поставки ASC 890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16.

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