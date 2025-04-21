Над Львовщиной заметили самолёт ДРЛО Saab 340 ASC 890

В небе над Львовской областью 21 апреля был замечен самолёт, что сразу вызвало обсуждение в украинских телеграм-каналах.
«Над Львовом уже три часа кругами летает гражданский самолёт под названием WELCOME», — говорилось в одном из сообщений.
Позже появилась дополнительная информация: по некоторым данным, в западных регионах Украины мог находиться самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) — ASC 890 на базе Saab 340.
Официальных комментариев от украинских военных или властей на момент публикации не поступало.
Напомним, «РБК-Украина» писал, что сроки поставки ASC 890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16.
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