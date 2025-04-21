ВСУ ударили по базе дронов РФ в Курской области: уничтожено 20 операторов

19 апреля 2025 года Воздушные Силы Вооружённых Сил Украины нанесли точный удар по объекту в районе населённого пункта Тёткино Курской области, откуда оккупанты запускали ударные беспилотники.
По данным военных, объект использовался для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных, ударных и FPV-дронов. В результате удара было уничтожено до 20 операторов БпЛА.
«Этот наш удар — ощутимый для врага ответ на российские действия против украинской армии. Вооружённые Силы Украины будут и дальше уничтожать элементы военной инфраструктуры оккупантов. Ни одно военное преступление не останется безнаказанным», — заявили в ВСУ.
Ранее авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов и ДРГ в Курской области.
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