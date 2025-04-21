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Около 10 тысяч украинцев находятся в плену у РФ

21 апреля 2025, 14:34

Около 10 тысяч украинцев находятся в плену у РФ

Около 10 тысяч человек находятся в плену у России, а число, пропавших без вести, составляет около 63 тысяч. Об этом сообщил «Суспільному» уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

По его словам, подтверждена информация о 10 тысячах пленных — как официально, через Международный комитет Красного Креста (МККК), так и неофициальными каналами. В розыске находятся более 60 тысяч человек.

В реестре пропавших без вести собираются данные с 2014 года. Он включает информацию о военных, гражданских, лицах без гражданства, иностранцах, находящихся в Украине на законных основаниях, а также содержит отдельный раздел с данными о неидентифицированных телах.

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