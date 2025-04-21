ВСУ сорвали наступление российской армии на границе Сумской и Курской областей – Сырский

Ситуация на границе Сумской и Курской областей. Фото: карта DeepState

Продолжаются интенсивные боевые действия на Сумщине в районах вблизи государственной границы, а также на территории России. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, выполняя приказ своего руководства, российские войска пытаются выбить ВСУ с территории Курской области и захватить приграничные территории Сумщины.



«Однако реализации плана агрессора мешают наши части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление противника на этом направлении», – отметил главком.

Напомним, что ВСУ не дали российским военным на мотоциклах прорваться на Торецком направлении.