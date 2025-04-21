Российская армия отступает от западных окраин Покровска – ВСУ

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Войска России отступают со своих позиций на запад от города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, это происходит там, где оккупанты в принципе потихоньку «отползали» уже с марта, если не с конца февраля.



«Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области – с Павлограда на Покровск. У них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили поселок Котлино. И сейчас россияне очень медленно, но «отползают» от западных окраин города поближе к южным, где они и начинали наступать», – рассказал Трегубов.

Напомним, что Россия понесла очень большие одномоментные потери во время масштабного штурма под Покровском.