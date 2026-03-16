«Белые ангелы» вывезли из Дружковской громады детей

Полицейский экипаж «Белые ангелы» во второй раз эвакуировали семью из села Кондратовка Дружковской громады Донецкой области. Полиция вывезла отца с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Семью уже эвакуировали месяц назад, но они обходными путями вернулись домой. Отец скрывал двух сыновей 12 и 14 лет, подвергая смертельной опасности. Полицейские под огнем обошли все село, чтобы разыскать ребят», — говорится в сообщении.



Во время эвакуации российский дрон ударил в 20 метрах от экипажа.



В Дружковской громаде, где эвакуация несовершеннолетних обязательна, остаются 11 детей.



Ранее мы писали, что гуманитарная миссия «Пролиска» объявила эвакуацию мирных жителей из Дружковки Донецкой области.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»