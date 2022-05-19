В Васильевке перед российским блокпостом стоят более тысячи автомобилей с людьми

Оккупанты продолжают блокировать проезд на подконтрольную Украине территорию, в частности, в Васильевке Запорожской области перед российским блокпостом стоят более тысячи автомобилей. Об этом сообщила заместительница глава Запорожской ОВА Злата Некрасова, передает «Укринформ».



«На данный момент в г. Васильевке перед блокпостом Российской Федерации находятся более 1000 машин, не пропускаемых на территорию, подконтрольную Украине. В машинах находятся женщины и дети», - сказала она.



По ее словам, людям обеспечили доставку людям воды и пищи.



По состоянию на 18 мая Запорожье приняло уже 123 тысяч эвакуированных людей, среди них 33 580 детей.