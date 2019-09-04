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В ОБСЕ видят прогресс «Минска» несмотря на обострение ситуации на Донбассе

04 сентября 2019, 19:08

В ОБСЕ видят прогресс «Минска» несмотря на обострение ситуации на Донбассе

Последние заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТГК) внушают оптимизм, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Результаты последних заседаний ТКГ внушают определенный оптимизм. Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни», - сказал Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания ТКГ.

Он сообщил, что за последние две недели, по данным СММ ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Кроме того, число гражданских жертв остается самым низким с начала конфликта.

Сайдик также отметил положительную динамику по имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской.

«В частности, на данный момент разминирование подходов к мосту завершено. Производится демонтаж фортификационных сооружений, что позволит начать подготовку и проведение ремонта», - заявил спецпредставитель.

Кроме того, Сайдик напомнил, что завтра исполняется 5 лет со дня подписания Минского протокола.

«В связи с этим участники ТКГ еще раз подтвердили полную приверженность Минским соглашениям», - подчеркнул он.

По информации спецпредставителя, ТКГ на заседании также обсудила перспективы возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском; вопросы водоснабжения; перспективы обмена удерживаемыми; амнистии; местных выборов.

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