Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр

Оккупационная власть Донетчины начнет добычу украинских недр

На захваченной территории Донецкой области оккупационная власть хочет в поточном году внедрить «государственную» программу геологоразведки. По данным так называемого «вице-премьера ДНР» Владимира Ежикова, еще во времена Советского Союза было обнаружено в регионе пять месторождений и около 15 проявлений редкоземельных металлов. Об этом передает сайт 62.



«Сегодня готовится под эту задачу государственная программа геологоразведочных работ для того, чтобы оконтурить эти месторождения, оценить их экономическую целесообразность разработки этих месторождений, более точно посчитать объем, и уже после этого, наверное, будет немного проще разговаривать с бизнесом, который мог бы зайти для того, чтобы заниматься добычей», — заявил Ежиков.



Кроме того, «вице-премьер-министр» уточнил, что така программа будет включать создание детализированных геологических карт масштаба 1:200 000 и 1:500 000.



Еще в прошлом году глава группировки «ДНР» Денис Пушилин говорил, что на территории области есть залежи лития и титана. В СМИ писали, что более 70% всех полезных ископаемых стоимостью 15 трлн долларов находятся именно на оккупированных территориях Донетчины.



Как известно, в Донецкой области действительно сосредоточены полезные металлические ископаемые. При СССР в регионе было разведано Азовское месторождение циркониевых руд, а в начале 2000-х производилась его промышленная оценка.



«Азовское редкоземельное месторождение является крупным месторождением, в котором запасы полезных компонентов превышают запасы редкоземельных руд известных промышленных месторождений Канады. Предварительная геолого-экономическая оценка Азовского месторождения однозначно показала его промышленное значение. На протяжении нескольких десятков лет разработка месторождения, в зависимости от способа разработки и глубины технологического передела, может приносить ежегодную чистую прибыль в десятки миллионов, а за весь период разработки — несколько сотен миллионов долларов США», — говорится в научном исследовании Е. Шеремета, С. Стрекозова и Л. Сетая, опубликованном в 2007 году.



В нулевых в программу социально-экономического развития Донецкой области была внесена разработка циркониевых руд. Планировали выделить 5 млн гривен на доразведку, после чего передать месторождение частному инвестору. В 2012 году облсовет даже предоставил право на разработку залежей циркония ООО «Азовское рудоуправление». Однако жители Никольского района высказались против такого решения.



Как отмечается, если российская сторона начнет добычу, это будет означать не только экологическую угрозу, но и прямое разграбление украинских недр. Это еще раз подтверждает тот факт, что Россия рассматривает оккупированные территории не как людей, а как ресурс.



Ранее мы писали, что Россия планирует в 2026 году запустить масштабную программу геологоразведочных работ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»