Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
28 января 2026, 11:14

Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр

Оккупационная власть Донетчины начнет добычу украинских недр Оккупационная власть Донетчины начнет добычу украинских недр

На захваченной территории Донецкой области оккупационная власть хочет в поточном году внедрить «государственную» программу геологоразведки. По данным так называемого «вице-премьера ДНР» Владимира Ежикова, еще во времена Советского Союза было обнаружено в регионе пять месторождений и около 15 проявлений редкоземельных металлов. Об этом передает сайт 62.

«Сегодня готовится под эту задачу государственная программа геологоразведочных работ для того, чтобы оконтурить эти месторождения, оценить их экономическую целесообразность разработки этих месторождений, более точно посчитать объем, и уже после этого, наверное, будет немного проще разговаривать с бизнесом, который мог бы зайти для того, чтобы заниматься добычей», —  заявил Ежиков.

Кроме того, «вице-премьер-министр» уточнил, что така программа будет включать создание детализированных геологических карт масштаба 1:200 000 и 1:500 000. 

Еще в прошлом году глава группировки «ДНР» Денис Пушилин говорил, что на территории области есть залежи лития и титана. В СМИ писали, что более 70% всех полезных ископаемых стоимостью 15 трлн долларов находятся именно на оккупированных территориях Донетчины.

Как известно, в Донецкой области действительно сосредоточены полезные металлические ископаемые. При СССР в регионе было разведано Азовское месторождение циркониевых руд, а в начале 2000-х производилась его промышленная оценка.

«Азовское редкоземельное месторождение является крупным месторождением, в котором запасы полезных компонентов превышают запасы редкоземельных руд известных промышленных месторождений Канады. Предварительная геолого-экономическая оценка Азовского месторождения однозначно показала его промышленное значение. На протяжении нескольких десятков лет разработка месторождения, в зависимости от способа разработки и глубины технологического передела, может приносить ежегодную чистую прибыль в десятки миллионов, а за весь период разработки — несколько сотен миллионов долларов США», — говорится в научном исследовании Е. Шеремета, С. Стрекозова и Л. Сетая, опубликованном в 2007 году.

В нулевых в программу социально-экономического развития Донецкой области была внесена разработка циркониевых руд. Планировали выделить 5 млн гривен на доразведку, после чего передать месторождение частному инвестору. В 2012 году облсовет даже предоставил право на разработку залежей циркония ООО «Азовское рудоуправление». Однако жители Никольского района высказались против такого решения.

Как отмечается, если российская сторона начнет добычу, это будет означать не только экологическую угрозу, но и прямое разграбление украинских недр. Это еще раз подтверждает тот факт, что Россия рассматривает оккупированные территории не как людей, а как ресурс.

Ранее мы писали, что Россия планирует в 2026 году запустить масштабную программу геологоразведочных работ на временно оккупированной территории Донецкой области

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область ДНР
Прочее
редкоземельные металлы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
все новости
13:23
Премьер Словакии заявил, что Трамп «не в своём уме» — СМИ
12:42
ВСУ поразили сосредоточение живой силы и склад боеприпасов россиян на оккупированном Донбассе
12:35
Удар «Шахеда» по Белогородке: погибли родители 4-летней девочки
12:19
Российские войска пытаются и проникнуть в Лиман, и обойти город – ВСУ
12:08
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в российской Воронежской области
11:44
Украинский дрон уничтожил штурмовую группу РФ под Гуляйполем
11:16
Российские войска обстреляли энергетику в Донецкой области: часть абонентов без света
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
10:58
«Шахеды» ночью атаковали Одессу: поврежден Свято-Успенский монастырь и возникли пожары, ранены три человека
10:32
Россия ночью нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: есть раненые, около 700 домов без отопления
10:30
Дроны «Альфы» СБУ уничтожили 15 самолетов РФ
10:27
Оккупанты за сутки атаковали населенные пункты Донецкой области: в ОВА показали последствия
10:08
Армия РФ сбросила на Краматорск авиабомбы: есть повреждения
09:53
Воронежскую область РФ атаковали дроны: в районе нефтебазы пожар
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
09:28
Российская армия из РСЗО ударила по Запорожью: повреждены многоэтажки и сгорели авто, ранены четыре человека
09:14
Россия атаковала Украину ракетой и дронами: ПВО сбила более 100 целей
09:02
Российский беспилотник ударил по Славянску: есть погибший
08:49
РФ ударила по Киевской области, есть жертвы и пострадавшие
08:02
За сутки на Донетчине погибли четверо гражданских, есть раненые
22:57
Украинский спецназ отбил позицию и взял в плен российских военных на Лиманском направлении
22:23
Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели
21:21
Северная часть Покровска «кишит» пехотой российской армии – DeepState
20:28
Российский БПЛА ударил по Дмитро-Дарьевке в Донецкой области: возник масштабный пожар
19:27
Россия авиабомбами и дронами весь день атаковала Славянск: повреждены дома и автомобили, есть раненый
19:25
Поезда с Краматорского направления прибывают в Киев ночью: пассажиры жалуются, «Укрзалізниця» проблемы не видит
19:09
В DeepState заявили об оккупации Орехово-Василевки на Донетчине: в ВСУ утверждают, что информация неправдива
17:55
«Шахеды» атаковали пассажирский поезд на Харьковщине: загорелся вагон, есть погибшие и раненые
17:30
Украина может «рулить» в ЕС через 5 лет — прогноз российских пропагандистов
17:15
В Славянске спасатели попали под российский обстрел
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС «Шахеды» ночью атаковали Одессу: поврежден Свято-Успенский монастырь и возникли пожары, ранены три человека
28 января, 10:58
Удары по самолетам ВС РФ от СБУ. Дроны «Альфы» СБУ уничтожили 15 самолетов РФ
28 января, 10:30
В Воронежской области взрывы. Иллюстративное фото Воронежскую область РФ атаковали дроны: в районе нефтебазы пожар
28 января, 09:53
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Российская армия из РСЗО ударила по Запорожью: повреждены многоэтажки и сгорели авто, ранены четыре человека
28 января, 09:28
Пленный российский военный на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинский спецназ отбил позицию и взял в плен российских военных на Лиманском направлении
27 января, 22:57
Последствия удара по пассажирскому поезду на Харьковщине. Фото: полиция Удар по пассажирскому поезду на Харьковщине: количество погибших возросло, четырех человек ищут спасатели
27 января, 22:23

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор