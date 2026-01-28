Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета

На временно оккупированной территории Донецкой области продолжается системная милитаризация детей и молодежи под прикрытием так называемого движения «Юнармия».



По заявлениям представителей оккупационной администрации, по состоянию на 28 января 2026 года в группировке «ДНР» насчитывается 6347 юнармейцев. За 2025 год численность движения выросла более чем на 1200 человек.



При этом возрастной диапазон участников крайне широк — от 8 до 35 лет, что фактически позволяет втягивать в милитаристскую идеологию как детей школьного возраста, так и молодежь.



«Юнармия» на оккупированной части Донбасса была создана 5 апреля 2019 года, а в июле 2023 года официально вошла в состав всероссийского движения. Уже в ноябре 2024 года оккупационные власти отчитались о превышении отметки в пять тысяч участников, что тогда объяснялось приростом на 630 человек за год.



Отдельное внимание привлекает финансовая сторона процесса. В 2026 году в «ДНР» впервые планируется введение зарплат для «руководителей» местных штабов «Юнармии».



По словам местного «начальника штаба» Виктора Пудака, это стало возможным благодаря увеличению бюджетных субсидий. Ранее выплаты получали лишь функционеры центрального штаба, теперь же финансирование распространяется и на местный уровень.



Таким образом, оккупационная администрация не только наращивает масштабы вовлечения детей и молодежи в военизированные структуры, но и направляет дополнительные бюджетные средства на институционализацию и поощрение этой деятельности.



Фактически речь идет о закреплении милитаризации подрастающего поколения на оккупированной территории Донбасса, которое в дальнейшем могут использовать в боевых действиях.

Напомним, на Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»