В группировке «ДНР» запретили публикацию последствий атак дронов ВСУ

Оккупационные власти на временно захваченных территориях Донецкой области запретили публикацию каких-либо последствий атак украинских дронов.

Теперь публиковать такую информацию «могут лишь аккредитованные СМИ и официальные органы», говорится в указе главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.

Запрещается раскрывать сведения, которые могут выдать тип БПЛА, места их запуска, падения и маршруты полета, а также устанавливать цели атак и масштаб ущерба.

Отмечается, что под ограничения подпадают и данные о расположении военных и силовых структур, систем противодействия дронам, объектов критической инфраструктуры и особенностях работы ПВО и РЭБ.

Аналогичный указ ранее вышел в Херсонской области.