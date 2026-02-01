Армия РФ нанесла авиаудар по Славянску

Россия нанесла авиаудар по Славянску. Фото: Вадим Лях

В воскресенье, 1 февраля, около 9:45 российские войска нанесли авиационный удар по Славянску.



Как сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, на данный момент продолжается уточнение информации о возможных пострадавших, а также о масштабах разрушений и повреждений жилых домов и инфраструктурных объектов.

«Сейчас выясняем информацию по пострадавшим, а также по разрушенному и поврежденному жилью и объектам», — отметил Вадим Лях.



В то же время в социальных сетях распространяются сообщения о том, что удар мог быть нанесен беспилотником по Славянской тепловой электростанции, якобы зафиксировано попадание в трубу станции. Однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, в Краматорском районе в результате обстрела поврежден газопровод.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»