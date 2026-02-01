Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ нанесла авиаудар по Славянску
01 февраля 2026, 12:31

В воскресенье, 1 февраля, около 9:45 российские войска нанесли авиационный удар по Славянску.

Как сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, на данный момент продолжается уточнение информации о возможных пострадавших, а также о масштабах разрушений и повреждений жилых домов и инфраструктурных объектов.

«Сейчас выясняем информацию по пострадавшим, а также по разрушенному и поврежденному жилью и объектам», — отметил Вадим Лях.

В то же время в социальных сетях распространяются сообщения о том, что удар мог быть нанесен беспилотником по Славянской тепловой электростанции, якобы зафиксировано попадание в трубу станции. Однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, в Краматорском районе в результате обстрела поврежден газопровод.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
