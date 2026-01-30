Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области

Силы обороны поразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот

Украинские военнослужащие з прошедшие сутки, 29 января, успешно поразили зенитный ракетный комплекс «Оса» в районе населенного пункта Семеновка на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве уточнили, что зафиксировано прямое попадание в цель.



Кроме того, Силы обороны наносили удары по важным логистическим объектам россиян на оккупированной Запорожской области. Поражено расположение ремонтного подразделения отдельной бригады специального назначения врага вблизи Токмака, склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка недалеко от Охримовки, а также объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе Кирилловки.



Потери оккупантов уточняются.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»