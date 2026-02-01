РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине

Иллюстративное фото

РФ начала незаконную добычу золота на временно оккупированной Луганщине, сообщает Центр национального сопротивления.



В Антрацитовском районе Бобриковского месторождения и Нагольном кряже оккупационная администрация выдала четыре «лицензии» на разведку и добычу золота, а также меди и цинка. Все разрешения сосредоточены у одной компании — ООО «Горно-добывающая компания “Северная”», получившей монопольный доступ к участкам площадью более 250 км².



По данным ЦНС, «Северная» создана как технический оператор для работы на ТОТ — с минимальными экологическими и социальными обязательствами. Проекты согласовываются в упрощенном и закрытом режиме, без полноценной экспертизы и публичных процедур.



Добыча осуществляется карьерным методом с использованием спорных технологий, таких как цианидное выщелачивание. Аналитики предупреждают: такие методы неизбежно приведут к отравлению водных ресурсов, деградации почв и росту заболеваний среди населения.

Загрязнение грунтовых вод и рек сделает воду непригодной даже для технических нужд, а часть территорий рискует превратиться в «экологически мертвые зоны». Процесс полностью непрозрачен: местные жители лишены информации об объемах добычи, уровне загрязнения и мерах безопасности.



Ключевые участки расположены недалеко от села Бобриково, где раньше работали австралийские и украинские компании, а теперь монополистом выступает российская структура. Запасы привязаны к 1663 кг золота и 10 т серебра.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»