Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
30 января 2026, 22:30

Более миллиона пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, в том числе мать уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, остались без пенсий в январе. Граждане массово обращаются в органы Пенсионного фонда Украины с заявлениями о прекращении выплат. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Оказывается, для того чтобы получить пенсию, нужно было пройти процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ. Это нужно было сделать следующим образом: зайти на веб-портал ПФУ, авторизоваться в личном кабинете, используя для этого квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис" (“Дія ID”), созданную в приложении “Дія”», — удивляется Лубинец. Здесь стоит отметить, что 20 марта 2025 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 299, согласно которому пенсии гражданам за границей, тем, кто живет в оккупации, и переселенцам будут выплачиваться только при отсутствии выплат от пенсионных органов России. Данная информация была доступна всем, в том числе о ней ранее мог узнать и омбудсмен Лубинец.

Например, Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области даже публиковало соответствующую видео-инструкцию о том, как подать заявление о неполучении пенсии от РФ.

 

Вместо этого уже сейчас Дмитрий Лубинец задает логичный риторический вопрос: «Как много пенсионеров разбираются в смартфонах и могут сделать и поставить электронную подпись? Представили этот процесс? Я вам отвечу — очень мало! Все остальные физически пошли в отделения ПФУ».

И приводит пример своей матери, которая выехала из Волновахи в Донецкой области, когда город начала обстреливать российская артиллерия, переехала в другой город, получила справку ВПЛ и все эти годы законно получала украинскую пенсию от государства.

«В январе она звонит мне и спрашивает: почему в этом месяце нет пенсии? Оказывается, выплаты приостановили, потому что она не прошла идентификацию на сайте Пенсионного фонда. Не потому, что что-то нарушила. Не потому, что утратила право. А потому, что государство не довело до людей понятную информацию о том, что им нужно пройти дополнительную идентификацию и подтверждение», — пишет Лубинец.

Он отмечает, что тысячи пенсионеров оказались в такой же ситуации: люди узнали о новых требованиях уже тогда, когда пенсионные выплаты просто не поступили на счет. В результате — очереди, паника и фактически парализованная работа органов Пенсионного фонда.

«Проблема не в людях. Проблема в том, что обязанность государства проверять информацию переложили на самих пенсионеров, даже нормально их об этом не уведомив! Как видим по факту, информационная кампания полностью провалена! Права миллионов граждан оказались под угрозой из-за нелепой бюрократической процедуры и проваленной информационной работы», — отмечает омбудсмен.

Лубинец считает, что люди не должны доказывать государству то, что государство может проверить само, и нельзя заставлять людей проходить новые сложные процедуры, если у государства уже есть реестры ВПЛ, данные о месте проживания и все необходимые базы.

Омбудсмен заявил, что обратился к Правительству с требованием не усложнять людям жизнь, а упростить процедуру: продлить сроки подтверждения, нормально проинформировать всех пенсионеров и использовать уже имеющиеся государственные реестры вместо того, чтобы гонять людей по новым кругам верификации.

«Для большинства этих людей пенсия — единственный источник существования. И государство обязано гарантировать это право, а не ставить его в зависимость от того, успел ли пенсионер разобраться в новой справке или электронной процедуре», — добавил в конце Лубинец.

Напомним, на протяжении всего 2025 года с момента появления постановления издание «Новости Донбасса» писало о проблемах, связанных с выплатами пенсий, особенно украинским гражданам в оккупации, за границей и ВПЛ, проживающим на подконтрольной территории, и продолжает отслеживать эту тему.

29 января «Новости Донбасса» сообщали, что в ответ на наш запрос Пенсионный фонд сообщил, что продлил выплаты 352,4 тысячам человек, которые в течение 2025 года прошли физическую идентификацию.

А 1 миллион 300 тысяч пенсионеров-перемещенных лиц, которые находятся на оккупированных территориях, подали уведомления о получении пенсионных выплат от Российской Федерации.

Вчера к украинскому правительству уже обратились представители правозащитных организаций с призывом восстановить пенсионные выплаты гражданам Украины, которые были прекращены в январе 2026 года Пенсионным фондом Украины.

Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка сайта «Новости Донбасса»

