В Славянске спасли мужчину во время пожара. Фото: скриншот

В четверг, 29 января, в Славянске Донецкой области произошел пожар в квартире пятиэтажного многоквартирного дома. Сотрудники ГСЧС спасли человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



«На месте происшествия во время разведки и тушения возгорания пожарные обнаружили мужчину в одной из квартир, который из-за плотного задымления не мог самостоятельно выйти из помещения. Спасатели вывели спасенного на свежий воздух», — говорится в сообщении.



Как отмечается, пожар в 20:19 был ликвидирован.



Кроме того, утром 30 января спасатели локализовали пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения.





Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»