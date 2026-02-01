Оккупанты пытаются наступать вдоль лесополос под Славянском

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
01 февраля 2026, 10:21

На Славянском направлении за прошедшие сутки украинские защитники сорвали 15 попыток наступления российских войск, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Противник безуспешно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь и Дроновка, а также в направлениях Закитного, Рай-Александровки, Платоновки и Резниковки.

Параллельно фиксируется активизация штурмовых действий на отдельных участках фронта. По данным военблогера Олега Петренко, в Миньковке на Славянском направлении российские подразделения ведут атаки на жилую застройку, пытаясь продвинуться в сторону центральной и северной частей населенного пункта.

Кроме того, в направлении соседнего Приволья противник наступает вдоль трассы Е40, где, по оценкам наблюдателей, расширилась зона боевых действий.
Отдельно отмечается ситуация в «кармане» южнее Васюковки.

Там российские войска продвинулись вдоль лесополос, продолжая штурмовые действия в районе Бондарного, а также предпринимают попытки наступления в направлении Никифоровки.

Напомним, в пятницу, 30 января, российская армия дроном нанесла удар по автомобилю коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» вблизи Славянска. В результате атаки один работник погиб, еще двое ранены. 

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

