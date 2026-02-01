Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях

Под ударами украинских защитников оказались ремонтная база, пункты управления БпЛА и другие военные объекты противника на временно оккупированной части Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ.



В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей противника на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории РФ.



В частности, на временно оккупированной территории Запорожской области в районе населенного пункта Розовка была поражена ремонтная база подразделения инженерно-саперного полка оккупационных войск.



В Донецкой области, в районе города Мирноград, который находится под временной оккупацией, зафиксировано поражение пункта управления беспилотниками противника, командно-наблюдательного пункта роты, а также мест сосредоточения живой силы врага.



Кроме того, накануне подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по пункту управления БпЛА противника в районе населенного пункта Некислица Курской области. Также зафиксированы попадания по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области.



Потери оккупационных войск и масштабы нанесенного ущерба уточняются, отметили в Генштабе.

Напомним, ночные пуски беспилотников армии РФ по Украине осуществлялись с временно оккупированной части Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»