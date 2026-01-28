В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ

В оккупационной администрации группировки «ДНР» объявили о запуске «карты жителя», которую реализуют совместно с российским «Промсвязьбанком». Проект позиционируют как единый инструмент для банковских услуг и социальных сервисов.



Власти обещают льготный проезд, скидки и в перспективе доступ к муниципальным услугам. При этом карта станет полноценным банковским продуктом. Эксперты отмечают, что реальная цель инициативы — усиление учета и контроля населения, а также привязка соцвыплат и услуг к единому инструменту.



Сначала карты начнут выдавать жителям Волновахского района, затем систему распространят на всю оккупированную часть Донецкой области. Оформление будет возможно только при наличии паспорта РФ и СНИЛС, что фактически связывает доступ к медицине и социальным сервисам с российскими документами.



Проект рассматривают как часть политики интеграции оккупированных территорий в правовое пространство РФ и усиления контроля над населением, включая сбор данных о платежах и передвижениях.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»