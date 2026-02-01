В Краматорском районе в результате обстрела поврежден газопровод

Согласно оперативной обстановки в Донецкой области по состоянию на утро 1 февраля, информации о раненых среди мирного населения не поступало.



Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Покровском районе. В селе Заповедное Шаховской громады повреждены семь жилых домов.



В Золотом Колодязе обстрелами разрушены пять домов, еще по одному — в населенных пунктах Торецкое и Кучерев Яр. В Краматорском районе под удар попала критическая инфраструктура: в Николаевке поврежден газопровод.

В Дружковке в результате обстрела пострадали два частных жилых дома, а также складское помещение. В Бахмутском районе разрушения зафиксированы в Платоновке Северской громады — там поврежден жилой дом.



Всего за минувшие сутки российские войска девять раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из прифронтовых районов эвакуированы 337 человек, среди них — 13 детей.

Напомним, Дружковка полностью обесточена из-за боевых действий в Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»