Командиру российской субмарины предъявили подозрение

Алексей Ольховский ранее служил в ВСУ на территории Крыма.

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение Алексею Ольховскому — командиру боевой части №1 российской подводной лодки класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo), которая атаковала Украину крылатыми ракетами «Калибр».



По данным следствия, 30-летний Ольховский с 2012 года служил в ВСУ на территории Крыма, но после оккупации полуострова перешёл на сторону РФ. Он управлял субмариной Черноморского флота РФ, прокладывал курс к боевым позициям и участвовал в пусках ракет по гражданской инфраструктуре Украины.



Ранее подводные дроны СБУ «Sub Sea Baby» поразили одну из таких субмарин в декабре 2025 года. На основании собранных доказательств Ольховскому объявлено подозрение по ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).







Напомним, в порту Новороссийска подводный беспилотник Службы безопасности Украины поразил российскую дизель-электрическую подлодку проекта «Варшавянка» — носитель крылатых ракет «Калибр».