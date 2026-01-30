Каска с надписью «ПРЕССА» и символом «Z» среди руин: образ российских журналистов, участвующих в пропагандистской деятельности на оккупированных территориях Украины. Создано ИИ.

В Министерстве иностранных дел России заявили о гибели семи сотрудников российских СМИ в 2025 году во время пребывания рядом с российскими оккупационными войсками на территории Украины. Еще десять, по утверждению Москвы, получили ранения различной степени тяжести, сообщают «Новости Донбасса».



Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во время своего отчёта. По его словам, украинские Силы обороны якобы осуществляли «системный поиск и нанесение ударов» по представителям российских СМИ, которые работали вблизи линии боевых действий и в так называемой «серой зоне».



Мирошник утверждает, что в 2025 году количество инцидентов с журналистами возросло, а удары по ним якобы носили «целенаправленный характер». При этом никаких независимых подтверждений этих заявлений российская сторона не предоставила.