Армия РФ нанесла удар по родильному дому в Запорожье

Россия ударила по родильному дому в Запорожье. Фото: ЗОВА

Сегодня, 1 февраля, российские дроны атаковали медицинское учреждение в Запорожье. В результате удара возник пожар в гинекологическом отделении, пострадали женщины во время осмотра, сообщает Запорожская ОВА.



Вражеский удар пришелся по родильному дому. Под атаку попал 3-й роддом, расположенный в Шевченковском районе города.



По последним данным, число пострадавших возросло до шести человек. Среди раненых — две женщины, которые находились на плановом медицинском осмотре в момент российского удара.



На втором этаже здания, в приемной гинекологического отделения, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Поисково-спасательные работы завершены, информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в воскресенье утром армия РФ нанесла авиаудар по Славянску.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»