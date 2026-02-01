Армия РФ нанесла удар по родильному дому в Запорожье

Сегодня, 1 февраля, российские дроны атаковали медицинское учреждение в Запорожье. В результате удара возник пожар в гинекологическом отделении, пострадали женщины во время осмотра, сообщает Запорожская ОВА.
Вражеский удар пришелся по родильному дому. Под атаку попал 3-й роддом, расположенный в Шевченковском районе города.
По последним данным, число пострадавших возросло до шести человек. Среди раненых — две женщины, которые находились на плановом медицинском осмотре в момент российского удара.
На втором этаже здания, в приемной гинекологического отделения, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Поисково-спасательные работы завершены, информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, в воскресенье утром армия РФ нанесла авиаудар по Славянску.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»