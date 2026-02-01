Россия нанесла три удара авиабомбами по Славянску

Утренний удар по Славянску, разрушена отделение «Новой почты». Фото: Вадим Лях

В результате утреннего авиаудара по Славянску, нанесенного тремя авиабомбами ФАБ-250, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.



Как сообщил начальник Славянской военной администрации Вадим Лях, повреждения получили 14 многоквартирных домов, три автомобиля, отделение «Новой почты» и один коворкинг-центр.



Удар пришелся по жилым кварталам города. В результате атаки погибла 43-летняя женщина — жительница Краматорска, которая находилась в Славянске в момент обстрела. Кроме того, одна местная жительница получила ранения, ей оказывается медицинская помощь.



Информация о последствиях удара уточняется, на месте продолжают работать экстренные службы.

Последствия авиационного удара по Славянску. Фото: Вадим Лях

Ранее «Новости Донбасса» писали об утренней авиационной атаке на Славянск.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»