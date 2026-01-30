Бойцы «Холодного Яра» уничтожили дрон РФ под Константиновкой

Бойцы батальона «Алькатрас» 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» уничтожили российский беспилотник, который двигался в сторону украинских позиций на Константиновском направлении в Донецкой области. Видео ликвидации дрона было опубликовано в сети X.

Бійці @93Alcatraz 93-ї бригади Холодний Яр збивають ворожий дрон на шляху до позицій на Костянтинівському напрямку. У авто з військовими також був журналіст @ICTV_Fakty Єгор Ромахло. Його сюжет про те, як воюють колишні увʼязнені, дивіться у вечірньому випуску новин у середу. pic.twitter.com/S9HNXOrg8w — 93-тя бригада Холодний Яр (@93OMBr1) January 30, 2026

По оперативным данным на 16:00 30 января, на этом участке фронта российские войска предприняли 11 штурмовых действий в районе Щербиновки и Софиевки, а также в направлении Иллиновки, Степановки и Новопавловки. Две атаки продолжаются.



Всего за прошедшие сутки армия РФ применила 5583 дрона-камикадзе для ударов по позициям украинских сил и населенным пунктам.