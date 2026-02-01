«ПриватБанк» закрыл отделение в Дружковке

Фото: «ПриватБанк»

«ПриватБанк» остановил работу отделения в Дружковке Донецкой области из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом говорится в официальном Facebook-аккаунте финансового учреждения.



В банке сообщили, что дроны и взрывы стали постоянным фоном жизни города, а продолжать работу в таких условиях сейчас слишком опасно. На этой неделе российский дрон атаковал автомобиль газовой службы — погибли специалисты, направлявшиеся на ремонт. В городе ежедневно проводится эвакуация гражданских.



Отделение в Дружковке работало без перерывов с начала полномасштабного вторжения — даже в период, когда 15 дней не было электричества. Работа продолжалась и после прилета по зданию: без отопления, света и воды. Офис стал местом поддержки для жителей, военных и людей из близлежащих сел — здесь можно было зарядить устройства и согреться.



Команда из Дружковки продолжит работу в Краматорске, в 20 км от города. Там клиенты смогут получить все банковские услуги. Всего в Донецкой области сейчас работают 11 отделений «ПриватБанка», отметили в ведомстве.

Фото: «ПриватБанк»

Напомним, диспетчер Дружковской РЭМ сообщил о полном отключении города Дружковка от электроснабжения. Обесточивание произошло «в связи с боевыми действиями» и продлится до устранения последствий.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»