Из Дружковки эвакуировали еще двух жителей. Фото: скриншот

Спасатели эвакуационной группы «Феникс» эвакуировали двух жительниц Дружковки. Среди них — маломобильная пожилая женщина, которая более трех лет почти не выходила из собственной квартиры в пятиэтажке. Об этом сообщает ГСЧС.



«Для нее каждый шаг за порог своего дома был сложным и тревожным, однако спасатели помогли покинуть опасную территорию, поддерживая на каждом этапе пути», — говорится в сообщении.



Как отмечается, спасатели доставили женщину в безопасное место, где она сможет получить всю необходимую помощь и уход.



Ранее мы писали, что полицейский экипаж «Белые ангелы» вывезли семью из поселка Алексеево-Дружковка Донецкой области. Двое мальчиков теперь находятся в безопасности.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»