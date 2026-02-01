Переговоры по войне в Украине пройдут 4—5 февраля в Абу-Даби — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о переносе переговоров, посвященных завершению войны в Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале после доклада переговорной команды.



По словам главы государства, уже определены даты следующих трехсторонних встреч — они состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона готова к предметному и содержательному диалогу.



«Украина заинтересована в том, чтобы результат переговоров приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — отметил президент, подчеркнув важность практических решений и конкретного результата предстоящих встреч.

Напомним, на прошлой неделе в Абу-Даби делегации Киева, Москвы и Вашингтона во время последних переговоров говорили об энергетическом перемирии.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»