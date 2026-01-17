«Треугольник» без связи. Как живут Рубежное, Лисичанск и Северскодонецк после трех лет оккупации

Оккупированноване Рубежное

Рубежное, Лисичанск и Северскодонецк — агломерация на западе Луганской области, которую российские войска полностью оккупировали в 2022 году. До полномасштабного вторжения это были промышленные города с населением в десятки тысяч человек, развитой инфраструктурой и предприятиями химической и нефтеперерабатывающей отраслей.



Прошло более трех лет оккупации. Сегодня эти города фактически превращены в «режимные объекты»: въезд — по прописке или спецразрешениям, стабильной мобильной связи и интернета нет, а «восстановление», о котором отчитывается оккупационная власть, существует преимущественно в пропагандистских сюжетах.



До полномасштабного вторжения это были промышленные города с населением в десятки тысяч человек, развитой инфраструктурой и предприятиями химической и нефтеперерабатывающей отраслей.



Довоенная численность населения и нынешние оценки оккупационной администрации отличаются в разы:



Северскодонецк — более 100 тысяч жителей до 2022 года; сейчас оккупанты заявляют о 40—50 тысячах;



Лисичанск — около 93 тысяч до полномасштабной войны; сейчас — ориентировочно 30 тысяч;



Рубежное — более 55 тысяч до оккупации; сейчас — около 13 тысяч человек.



Цифру в 13 тысяч жителей Рубежного повторяют и в российских пропагандистских видео, однако независимо проверить эти данные невозможно из-за ограниченного доступа в город и отсутствия связи.

Оккупированноване Рубежное

Разрушения и «восстановление»: что в отчетах и что на самом деле

Оккупационная власть регулярно отчитывается о «выполненных планах по восстановлению». В частности, в 2025 году было заявлено, что в городах «треугольника» планы ремонта жилого фонда якобы завершены.



В то же время, по данным Луганской ОВА, централизованное отопление в агломерации так и не восстановили. Тепло подается лишь в отдельные дома или кварталы, тогда как большая часть жилого фонда остается без стабильного теплоснабжения четвертую зиму подряд.



В Северскодонецке после боев 2022 года разрушены теплотрассы и котельные. Частично их восстановили, но это не системная работа оккупационной власти. Об этом сообщают местные телеграм-каналы «треугольника».



В частности, телеграм-канал «По Северу» сообщил, что в новых районах есть слабое отопление, есть электричество.



Телеграм-канал «Новости Северскодонецк-Лисичанск-Рубежное + Кременная Новости Треугольника» опубликовал фото с улицы Танкистов в Северскодонецке, на которых якобы продолжаются работы по восстановлению теплотрассы.



1 января на этом же телеграм-канале было опубликовано видео представительницы так называемой волонтерской организации «Народный фронт», где она хвасталась доставкой маломобильным горожанам обогревателей.



Несмотря на ежегодные обещания запуска отопления, в городе до сих пор можно увидеть раскопанные теплотрассы и дома без крыш.



Глава Северскодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко в комментарии «Новостям Донбасса» отметил, что за последние недели наиболее критическая ситуация с базовыми коммунальными услугами сложилась в Рубежном и Лисичанске, тогда как в Северскодонецке она несколько лучше, но также проблемная.



По его словам, в Рубежном и Лисичанске наблюдается острая кризисная ситуация с электроснабжением, что автоматически влияет на водо- и теплоснабжение. Жители жалуются на длительные и регулярные отключения.

«Люди говорят, что электроэнергию могут включать лишь на час-два в сутки. Это не единичные случаи — такие проблемы были и до начала января, и раньше», — говорит Власенко.

В то же время он уточняет, что в Северскодонецке ситуация несколько стабильнее благодаря локальному водоснабжению. Однако даже там проблемы с отоплением остаются системными.

«Не все дома подключены после разрушений 2022 года. Есть незавершенные теплотрассы, а даже в тех домах, куда тепло формально подведено, невозможно обеспечить нормальный тепловой режим — батареи холодные, и часть кварталов остается без теплоносителя», — отметил глава РГА.

Еще одним примером разрыва между пиаром и реальностью он называет сферу образования. По словам Власенко, заявления оккупантов о «восстановлении» нескольких школ и детских садов не отражают реальной демографической ситуации.

«Детей в городах в разы меньше, чем до полномасштабного вторжения. Это видно и по фотографиям, и по темпам так называемого «оздоровления». Если до войны речь шла о тысячах детей, то сейчас счет идет на сотни», — отметил Роман Власенко.

Города по пропускам

Рубежное, как и остальная агломерация, фактически закрыто для свободного передвижения. По информации Луганской областной военной администрации, по состоянию на март 2025 года въезд разрешают только по специальным пропускам — с копиями российских документов и объяснением цели поездки. Онлайн-процедуры не предусмотрены.

Доступ к «треугольнику» почти полностью заблокирован, что делает невозможной проверку заявлений оккупантов на месте.

Оккупированноване Рубежное

Связь как роскошь: интернета нет, вместо него — таксофоны

Отсутствие мобильной связи и интернета — одна из главных проблем Рубежного, Лисичанска и Северскодонецка. По свидетельствам местных жителей, связь исчезла еще во время боев 2022 года и с тех пор так и не была восстановлена.



В Рубежном мобильную сеть полностью отключили, а вместо нее установили несколько таксофонов, которые работают только днем и позволяют звонить преимущественно на локальные номера или в экстренные службы. Об этом в сентябре 2025 года сообщала Луганская областная военная администрация.



Оккупационная администрация объясняет отсутствие связи «вопросами безопасности» и близостью к фронту. Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявлял лишь о проработке запуска закрытой сети для экстренных служб, а не о возвращении полноценной мобильной связи для населения.

Комментируя запуск так называемой «локальной связи», Власенко отмечает, что речь идет скорее о декларации, чем о реальном решении проблемы:

«Работают только номера 101, 102, 103 и 104 — и то через одного оператора. Даже эта связь нестабильна: часто невозможно дозвониться, в том числе и в скорую».

О том, что связь нестабильна, свидетельствуют и публикации людей, которые пытались воспользоваться ею, но у них не получилось.



В декабре Луганская областная военная администрация сообщила в телеграм-канале, что в Северскодонецке местные жители жаловались на то, что бригаду медиков приходится ждать по шесть часов.



И проблема не только в наличии покрытия, но и в количестве автомобилей «скорой», которые находятся на смене в городе. По данным Луганской ОВА, весь Северскодонецк обслуживает лишь одна «карета» экстренной медицинской помощи.



В то же время пропагандисты «Вести Луганск» сообщили, что в оккупированных Рубежном и Кременной заработала «локальная связь», и сняли об этом сюжет. На видео пропагандист Виталий Бриксин набирает «103» и якобы ему отвечает диспетчер.

«Скорая» на вызов может ехать часами

Последствия информационной изоляции напрямую влияют на жизнь и смерть местных жителей. Известны случаи, когда пожилые люди умирали, не имея возможности вызвать скорую помощь.



В декабре 2025 года Луганская областная военная администрация сообщила, что в оккупированном Северскодонецке «скорая» может ехать на вызов до шести часов — из-за нехватки транспорта, медперсонала и сложной логистики. Даже обещанные «локальные линии связи» не решают проблему.



В этом контексте Роман Власенко обращает внимание на медицинскую сферу, которую оккупационная власть активно использует для пиара, отчитываясь о «восстановлении» больниц.



По его словам, реальная проблема заключается не только в зданиях, но прежде всего в дефиците кадров.

«Они публикуют объявления о наборе врачей, но если посмотреть на списки, то почти все фамилии — не местные. Это врачи, которые приехали из России — из Татарстана, Пермского края — и работают здесь вахтовым методом. Местных врачей катастрофически не хватает», — говорит Власенко.

Он также подчеркнул, что работа экстренной медицинской помощи фактически сорвана.

«Люди жалуются, что скорую невозможно вызвать. Во-первых, из-за проблем со связью, во-вторых — из-за нехватки самих машин. В Лисичанске и Рубежном ситуация еще хуже: записаться к врачу почти нереально, очереди огромные, а скорые фактически не работают», — отметил Власенко.

Магазины и продукты: есть, но дорого

Продукты в городах «треугольника» можно купить, но цены значительно выше довоенных. Часть населения в Лисичанске и Рубежном вынуждена выживать за счет гуманитарной помощи, которая, по свидетельствам местных жителей, нерегулярная и низкого качества.



В то же время с начала года жители оккупированных городов ожидают очередного массового роста цен, отмечает глава Северскодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко:

«Прежде всего речь идет о жилищно-коммунальных услугах из-за повышения НДС, а также о продуктах питания и мобильной связи. Минимальное подорожание — около 10%, а по отдельным позициям, в частности по продуктам, оно может достигать 20%».

Уничтоженная промышленность и пустые обещания

До 2022 года агломерация была важным промышленным центром. Сегодня большинство предприятий либо разрушены, либо не работают.



Оккупационная власть Северскодонецка неоднократно заявляла о «возможности запуска» завода «Азот». В то же время украинские источники отмечали, что предприятие понесло критические разрушения, а попытки его восстановления являются нереалистичными.



Весной 2025 года оккупационная администрация Лисичанска лишь «рассматривала» вопрос восстановления НПЗ, не представив никаких конкретных планов. По сообщениям, даже оценить масштабы разрушений мешает близость к фронту.

Оккупированный Лисичанск

Новые правила с 1 января: российские документы или утрата прав

Отдельно глава РГА Роман Власенко обращает внимание на изменения, вступившие в силу с 1 января, после полного перехода оккупированных территорий на российское законодательство.



По его словам, все жители вынуждены переоформлять документы по нормам РФ, прежде всего для получения социальных выплат. Лица с украинскими паспортами фактически признаны иностранцами и должны получать российское гражданство.

«Без этого люди теряют любые социальные права. В отдельных случаях не исключена даже угроза депортации», — добавил Власенко.

Аналитика: что происходит с людьми в «треугольнике»

По словам директора Института социальной динамики и безопасности «Кронос» Игоря Акимова, социальное состояние агломерации является классическим примером посттравматической деформации.

«Население больше не функционирует как целостный городской организм — это разрозненные группы, объединенные инстинктом биологического выживания. Доминирует не страх и не надежда, а глубокая апатия и фоновая тревожность», — отметил Игорь Акимов в комментарии «Новостям Донбасса».

По его словам, города прошли через «негативный отбор»: уехали экономически активные и молодые, остались пенсионеры и социально незащищенные. Для этих людей вопрос политической принадлежности территории отошел на второй план перед вопросами тепла, воды и еды.

Акимов отмечает, что даже часть пророссийски настроенных жителей переживает когнитивный диссонанс: обещанный «российский стандарт жизни» не оправдался и разбился о реальность беззакония, мародерства и техногенной деградации.

«Оккупационная администрация воспринимается не как власть, а как временный распределитель ресурсов. Люди вынуждены демонстрировать внешнюю лояльность, чтобы получать гуманитарную помощь и выплаты, но в частных разговорах растет ненависть к приезжим функционерам, которые ведут себя как колонизаторы», — добавил директор Института социальной динамики и безопасности «Кронос».

Экономика «треугольника», по оценке эксперта, превратилась в «экономику руин»: собственного производства нет, рынок труда сводится к низкооплачиваемым коммунальным работам. Это сформировало слой «принудительных бюджетников» — врачей, учителей и коммунальщиков, которые сотрудничают с оккупационной властью не из идеологических соображений, а из-за отсутствия альтернатив.

Тихий протест жителей оккупации продолжается. Фото: t.me/yellowribbon_ua

В итоге можно отметить, что Рубежное, Лисичанск и Северскодонецк сегодня — это не «восстановленные города», а «серая зона», изолированная от внешнего мира, с минимальными коммуникациями и населением, выживающим на грани гуманитарной катастрофы.



Несмотря на громкие отчеты о «восстановлении», реальная поддержка оккупационного режима, по оценкам экспертов, стремительно приближается к статистической погрешности — и держится не на лояльности, а на истощении и страхе.