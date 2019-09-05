В Донецке показали последствия взрыва на шахте, где погиб рабочий

Сепаратистский телеканал «Юнион» опубликовал кадры с места взрыва, который утром 4 сентября прогремел на шахте имени Скочинского в неподконтрольном украинским властям Донецке. В результате происшествия погиб работник предприятия.



Отмечается, что взрыв произошел на отшибе угледобывающего предприятия — в непромышленной зоне.



Недалеко от места взрыва был припаркован автомобиль погибшего. В сюжете подчеркивается, что он всегда оставлял там машину.

К вечеру созданная группировкой «ДНР» комиссия по расследованию причин взрыва сообщила, что, как удалось установить, взрыв «неустановленных взрывчатых материалов» произошел в 8:58 на расстоянии трех метров от ранее используемого шахтного полигона по уничтожению взрывчатых материалов, не пригодных для дальнейшего использования.



Подчеркивается, что окончательные причины происшествия будут установлены по завершении специального расследования.