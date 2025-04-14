В ВСУ рассказали о месте частых боев и атак российских войск на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

На Лиманском направлении идут достаточно активные боевые действия. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, там идет речь о маленьких населенных пунктах и попытках россиян просочиться в боевые порядки ВСУ, в частности за счет использования легкой и импровизированной техники.



«Лиманское направление – это один из рекордсменов по применению разных багги, мотоциклов и других маленьких, но быстрых транспортных средств, за счет которых россияне пытаются проникнуть в наши боевые порядки и закрепиться, а там уже пусть пехота подтягивается», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что в селе Ямполовка идут бои.



«Ямполовка постоянно фигурирует в наших сводках как место частых боев и место частых атак россиян», – добавил он.

Напомним, что в ВСУ ответили, где на Донбассе армия РФ использует наибольшее количество бронетехники.