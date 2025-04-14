Зеленский ответил, как закончится война против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Мир для Украины сейчас – это не потерять суверенитет и независимость. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, Украина со временем вернет все оккупированные территории.



«Мы все равно вернем свое, что мы не теряли, а россияне забрали у нас, временно оккупировали территории. Я понимаю, что это – большая сложность и исторический вызов. Все вернется. Желательно, чтобы дипломатическим путем. Безусловно, не хочется терять людей. Вернуть людей невозможно. И это – необратимые потери, это количество военных и гражданских, детей и взрослых – в любом формате завершения войны России никто не простит. Как бы ни говорили дипломаты, какую бы одежду на встречах не надевали, что бы ни происходило в будущем. Безусловно, будут переговоры, безусловно, они будут разные — и трехсторонние, и двусторонние, разные форматы будут. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все», – отметил президент.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает Байдена и Зеленского виновными в начале войны РФ против Украины.