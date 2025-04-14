ВСУ за день отбили два массированных штурма на Новопавловском направлении: уничтожены танки и БМП россиян

Уничтоженная российская бронетехника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

В течение одного дня 31-я механизированная бригада ВСУ и приданные подразделения, в том числе 3-й механизированный батальон президентской бригады ВСУ, отбили два массированных штурма на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 31-й ОМБр.



Штурмовые группы российских войск, используя мототехнику в количестве около 40 единиц, с востока и юга предприняли попытку штурма села Вольное Поле. Украинские бойцы обнаружили и уничтожили оккупантов на подступах к передовым позициям.



Вторую попытку штурмовых действий ВС РФ предприняли в направлении того же Волього Поля и села Новоселка силами около 20 единиц бронированной техники.



«Благодаря своевременному выявлению противника на этих подступах было принято решение, распределены средства и точки встречи. В результате уничтожены 14 БМП и два танка. Противник успеха не имел, к боевым позициям наших войск не подошел», – рассказали в бригаде.

Напомним, что украинские десантники захватили позиции российских войск вблизи поселка Белогоровка Луганской области.