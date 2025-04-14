Раненые во время боев жители Мариуполя не могут получить компенсации

Разрушенное здание в оккупированном Мариуполе. Фото: Виктория Рощина, «Новости Донбасса»

В конце марта украинское общество потряс скандал. Известный мариупольский фотограф Евгений Сосновский на своей странице в Facebook опубликовал фрагмент одного из документов, на котором стоит печать Министерства по делам ветеранов Украины. В документе идет речь об определении характера ранений и травм, которые получили жители Мариуполя в ходе российской агрессии весной 2022 года. Часть положений из этого документа вызвала большое возмущение среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в частности, из Мариуполя.



«Новости Донбасса» попытались разобраться, что возмутило людей, почему государство решило характер травм и повреждений только сейчас и что из этого выйдет.

Конфликтный документ: что в нем?

На скриншотах, опубликованных Евгением Сосновским, фрагмент документа, в котором говорится о порядке установления травм и вреда здоровью, причиненных в ходе российской агрессии на временно оккупированных территориях. В частности, в документе содержится фраза: «Если повреждение здоровья от взрывоопасных предметов произошло на территории населенного пункта, расположенной в пределах временно оккупированных Российской Федерацией территорий, факт установления связи инвалидности с ранениями или другими повреждениями здоровья от взрывоопасных предметов не устанавливается». Еще ниже говорится, что вся территория Мариупольского района Донецкой области признана оккупированной с 5 марта 2022 года. Соответственно, все ранения полученные вследствие российской агрессии, случившиеся после этой даты, с точки зрения украинского государства, невозможно доказать.



«И не было 86 дней обороны города. Не было десятков тысяч мариупольцев, убитых русскими бомбами, ракетами и снарядами. И бомбы на театр 16 марта тоже сбросила Украина. Не могли же россияне бомбить и обстреливать сами себя в уже оккупированном ими городе. И не было наших ребят-воинов, которые 8 марта в центре города везли цветы девушкам в госпиталь, и не общался 18 марта с нашими солдатами у своего дома на пр. Металлургов в центре города, когда пытался найти врача для раненых во время российского обстрела детей и их матери. «И не было 86 дней обороны города. Не было десятков тысяч мариупольцев, убитых русскими бомбами, ракетами и снарядами. И бомбы на театр 16 марта тоже сбросила Украина. Не могли же россияне бомбить и обстреливать сами себя в уже оккупированном ими городе. И не было наших ребят-воинов, которые 8 марта в центре города везли цветы девушкам в госпиталь, и не общался 18 марта с нашими солдатами у своего дома на пр. Металлургов в центре города, когда пытался найти врача для раненых во время российского обстрела детей и их матери.



И не сожгли русские нашу многоэтажку на пр. Металлургов в центре города 20 марта и не продолжали уничтожать Мариуполь в марте и апреле. Все-таки это ложь. Да? Потому город Мариуполь, оказывается, уже был оккупирован 5 марта и никаких боевых действий, "связанных с обеспечением обороны Украины" на территории Мариуполя после 5 марта не велось, а мариупольцы "купались в море" (по версии г-на Дианова). И тогда количество погибших мариупольцев уверенно вкладывается в те 2400 человек, которые насчитал "всемирно известный" Боб Вудворд в своей новой книге "Война"», — возмущается Евгений Сосновский. Разрушенное здание Драмтеатра в оккупированном Мариуполе. Фото: Виктория Рощина, «Новости Донбасса» Это сообщение вызвало серьезный резонанс и общественную дискуссию. И, конечно, граждане начали обращаться в разные органы власти с просьбой объяснить, как такое возможно. Как оказалось, 28 февраля 2025 года Министерство по развитию громад и территорий Украины опубликовало документ под названием «Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией». Этот приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 марта под номером №380/43786. Согласно этому приказу, боевые действия в Мариупольском районе завершились еще 4 марта 2022 года. В этом контексте нелишне будет напомнить, что выход Мариупольского гарнизона с завода «Азовсталь» начался через 2,5 месяца после этой даты – 16 мая 2022 года. Последний украинский военный вышел с территории разбитого предприятия в плен 20 мая… Это сообщение вызвало серьезный резонанс и общественную дискуссию. И, конечно, граждане начали обращаться в разные органы власти с просьбой объяснить, как такое возможно. Как оказалось, 28 февраля 2025 года Министерство по развитию громад и территорий Украины опубликовало документ под названием «Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией». Этот приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 марта под номером №380/43786. Согласно этому приказу, боевые действия в Мариупольском районе завершились еще 4 марта 2022 года. В этом контексте нелишне будет напомнить, что выход Мариупольского гарнизона с завода «Азовсталь» начался через 2,5 месяца после этой даты – 16 мая 2022 года. Последний украинский военный вышел с территории разбитого предприятия в плен 20 мая…

Что говорят власти?

На такие метаморфозы в восприятии реальности отреагировал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. В своем официальном телеграм-канале чиновник заявил, что такая позиция профильных министерств нарушает права граждан Украины, пострадавших в результате агрессивных действий оккупантов.

«Мы не можем закрывать глаза на эту несправедливость! Под моим председательством состоялось совещание с участием народных депутатов, представителей министерств и международных организаций. В результате Минветеранов подготовило проект постановления, позволяющего признать инвалидность после деоккупации территорий. Но этого недостаточно. Социальная защита должна быть доступна для всех пострадавших уже сейчас, без дополнительных условий. Я направил свои замечания в Минветеранов и держу вопросы под контролем. Эти люди не выбирали, где им стать жертвами войны. Государство должно защитить их права и достоинство!» – написал Лубинец.

Свои объяснения в эфире национального телемарафона «Единые новости» дал и заместитель Министра развития общин(громад) и территорий Украины Алексей Рябыкин. Правда, он ссылается на то, что даты ведения и прекращения боевых действий на временно оккупированных территориях достались его ведомству в наследство от уже расформированного Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и ВПО.

«Это полномочия обновления приказа по территориям, на которых ведутся активные боевые действия или территориям, на которых эти боевые действия могут начаться, мы получили в январе этого года от расформированного Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Конечно, общеизвестен факт, что в городе Мариуполь до 20 мая шли активные боевые действия. На самом деле, такие же даты и такие статусы [речь о начале оккупации Мариуполя с 5.03.2022 года] были установлены еще в 2022 году. Сейчас Министерство [развития общин и территорий Украины] работает над тем, чтобы обновить свой приказ №376, которым устанавливаются эти даты. Мы подготовили соответствующие запросы в Донецкую ОВА, Министерство обороны Украины для того, чтобы изучить этот вопрос, поскольку мы понимаем, что он чрезвычайно чувствительный, влияет на выплаты внутренне-перемещенным лицам. Поэтому в ближайшее время мы проделаем соответствующую работу и примем все решения, необходимые для того, чтобы исправить эти неточности и чтобы все люди, которые должны получать социальную помощь, получили ее вовремя и в полном объеме», – заявил Рябыкин.

Финансы и правовая коллизия

Год назад, в феврале 2024 года, Вільне Радіо публиковало ответ на свой запрос в Мариупольский городской совет. Запрос касался заработной платы руководителей Мариупольского городского Совета, в частности Вадима Бойченко и его заместителей.

В ответ журналисты получили следующие цифры. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в 2022 году заработал более 532 000 гривен, или примерно по 44 000 в месяц. В 2023 году зарплата мэра снизилась и составила 504 тыс. грн – почти 42 000 в месяц. Декларацию о доходах Вадим Бойченко не подавал, поскольку его сын военный.

Первый заместитель мариупольского городского головы Михаил Когут в 2022 году заработал 511 тысяч. грн (42 тыс. грн. в месяц). В декларации должностного лица указана сумма вместе с налогами — 635 тыс. грн. В 2023 году зарплата должностного лица составила более 961 тыс. грн (80 тыс. грн. в месяц). Это сумма чистого оклада без учета налогов.

Наконец, заместительница Бойченко – Елена Парамонова в 2022 году получила почти 665 тыс. грн зарплаты (55 тыс. грн в месяц). В декларации указала 825,5 тыс. грн выплат от городского совета. То есть 160 тыс. грн составили налоги. А в 2023 году зарплата должностного лица составила 880 тыс. грн без учета налогов.

И в этом заключается глобальная правовая коллизия: если боевые действия в Мариупольском районе завершились 4 марта 2022 года (по данным Министерства развития общин и территорий Украины) и после этой даты эта территория получила статус временно оккупированной, то почему заработные платы местных чиновников остались на том же уровне, что и были в те времена, когда они выполняли свои функции, находясь в городе? И в то же время, почему внутренне перемещенные лица из Мариупольского района, которые получили ранения и травмы, вынуждены доходить до Уполномоченного по правам человека, чтобы доказать свое право на получение материальной помощи за ранение полученное в результате российской агрессии?

Известный лозунг говорит о том, что государство должно работать для людей, а не люди для государства. Однако, на примере этой истории наблюдается дисбаланс и социальная несправедливость. Хотя и сохраняется небольшой луч оптимизма, что под общественным давлением профильные министерства все-таки внесут необходимые коррективы в документы и справедливость восстановится.



Со своей стороны издание «Новости Донбасса» продолжит отслеживать ситуацию, а также обратится с запросами относительно того, какие изменения планируют профильные министерства и ведомства, чтобы исправить эту несправедливость.