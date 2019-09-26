Лукашенко заявил о готовности произвести обмен украинца Шаройко на белоруса Политику

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время решить вопрос со взаимным помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж гражданина Украины Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



По словам Лукашенко, он пытался ранее решить этот вопрос с пятым президентом Украины Петром Порошенко.



«Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его, а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал… Почему не решается до сих пор?» - сказал Лукашенко.

Корреспондент «UA:Украинское радио» Павел Шаройко был задержан 25 октября 2017 года в Минске. 19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил его к восьми годам лишения свободы за шпионаж.



Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.