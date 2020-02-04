«Рейтинг»: В Украине растет число ждущих мира на Донбассе и возрождения промышленности

Украинцы больше всего ожидают от президента Владимира Зеленского прекращения войны на востоке Украины. За это проголосовали 64% участников опроса общественно-политических настроений Социологической группы «Рейтинг», проведенного 22-26 января.



Согласно результатам исследования, усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности — 30%, повышения социальных стандартов — 24%, повышения качества медицины — 22%.





Наибольший запрос на прекращение военных действий на западе страны (68%). На юге ожидают от президента усиления борьбы с коррупцией (53%), возрождения промышленности (34%) и улучшения качества медицины (26%). На востоке также есть запрос на возрождение промышленности (39%), но и еще и на повышение социальных стандартов (29%).





Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет, в нем приняли участие 2500 человек. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,0%.