Суд сделал закрытым процесс над Романом Лягиным

Шевченковский райсуд Киева перевел в закрытый режим рассмотрение производства в отношении Романа Лягина, обвиняемого в организации «референдума» на Донбассе. Об этом сообщает онлайн-издание «Ґрати».



Коллегия судей удовлетворила прошение стороны защиты и обвинения, которые сослались на необходимость обезопасить участников процесса. Дело начали рассматривать по сути: оглашают обвинительный акт.



Лягина обвиняют в участии в террористической организации, посягательстве на территориальную целостность, а также в госизмене (часть 1 статьи 258-3, часть 2 статьи 110 и часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).



Изначально в отношении Лягина было открыто два производства, но 17 апреля суд решил объединить их в одно.



Тогда же авдокат Владимир Ефименко, представляющий интересы фонда «Изоляция», просил признать фонд потерпевшей стороной, так как Лягин принимал участие в организации захвата здания «Изоляции» в Донецке.



Однако суд не нашел правовых оснований для ходатайства: в обвинительном акте Лягину не инкриминируют захват здания, а «Изоляция» не считалась потерпевшим во время досудебного расследования.



Фонд подал апелляцию на решение суда, а также обратился с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому. Главу государства призывают рассмотреть материалы, на основании которых «Изоляция» лишена статуса потерпевшей стороны. Фонд также требует обнародовать обвинительный акт прокуратуры, «из которого был удален эпизод захвата зданий "Изоляция", которая с 2019 года было привлечено в судебный процесс как потерпевшая сторона».