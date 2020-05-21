«ДНР» вводит обязательную паспортизацию для людей с украинским паспортом, выданным после апреля 2014 года

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин 19 мая подписал «указ» об идентификации лиц, который по факту обязывает граждан Украины, получивших украинский паспорт после 7 апреля 2014 года и проживающих на территории ОРДО, оформлять «паспорт ДНР».



Так называемая идентификация будет проводиться путем выдачи «адресной справки», действие которой ограничивается 6 месяцами. Она выдавалась и ранее для лиц, получивших паспорт Украины после 7 апреля 2014 года для его «легализации» в неподконтрольных районах.



«Легализовав» украинский паспорт таким способом, человек получал право, например, на оформление пластиковой карты местных финансовых учреждений, на получение выплат или на возможность обучаться в учебных заведениях, подконтрольных группировке «ДНР».



Кроме того, с 31 июля 2020 года «адресная справка» будет выдаваться при наличии в ней отметки о подаче документов на «паспорт ДНР» либо о невозможности получения таковой. То есть, к моменту завершения действия «справки» человек, зарегистрированный на территории Донецкой области и проживающий в ОРДО, обязан уже иметь «паспорт ДНР».