Работники шахт Ахметова перекрыли дорогу на Донетчине

В Доброполье Донецкой области работники предприятия «ДТЭК Добропольеуголь» Рината Ахметова вышли на акцию протеста из-за продолжения простоя предприятия до 1 июля. Об этом сообщает hromadske.



По словам митингующих, «Добропольеуголь» уже два месяца находятся в вынужденном простое из-за кризиса в угольной отрасли.



Из-за этого компания ДТЭК анонсировала простой шахт Доброполья, хотя другая компания — «ДТЭК Павлоградуголь» — работает. Руководство объясняет это более низкой себестоимости угля, который добывают в Павлограде.



В течение акции шахтеры обвиняли в простое как руководство страны, так и компании ДТЭК. Горняки говорят, что кризис в Доброполье началась еще задолго до 2020 года.



По результатам митинга составлена резолюция, в которой указаны требования трудового коллектива «ДТЭК Добропольеуголь» по преодолению кризиса.



Сегодня инициативная группа шахтеров планирует встретиться с председателем Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко.



Если требования шахтеров не услышат, то 4 июня они обещают перекрывать дороги, а также готовы устроить бессрочную акцию в Киеве возле Офиса президента.



В состав «ДТЭК Добропольеуголь» входит 6 шахт, расположенных в городах Доброполье, Белицкое, Белозерское и поселке Новодонецкое.